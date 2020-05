Haydn, Mozart, Beethoven Gemeinsamkeiten unter Klassikern

"Mozarts Geist aus Haydns Händen" sollte Beethoven in Wien empfangen. Tatsächlich sieht der Hammerklavierspieler Kristian Bezuidenhout Verbindungen zwischen den drei Komponisten in ihren Werken: Exzentrik und Kühnheit. Und diese machte er in seinem Konzert vom Mozartfest Würzburg hörbar.

Am Mikrofon: Jonas Zerweck

