Ukrainische Soldaten im Gefecht (Archivbild). (IMAGO Adrien Vautier / Le Pictorium)

In den meisten Fällen greife das ukrainische Militär an, heißt es im täglichen Geheimdienstbericht, der in London veröffentlicht wurde. Auf russischer Seite hätten tschetschenische Einheiten erfolglos versucht, den Ort Marjiwka nahe Donezk einzunehmen. In der Stadt Ukrajinsk wurden durch russischen Beschuss nach Angaben der örtlichen Behörden drei Zivilisten getötet und fünf verletzt.

Wie das ukrainische Militär mitteilte, sollen sich nach dem Dammbruch und den Überflutungen russische Truppen bis 15 Kilometer in der Region Cherson zurückgezogen haben. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben aus dem Kriegsgebiet ist nicht möglich.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.