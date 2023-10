Krieg zwischen Israel und Hamas

Nach Luftangriff im Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen (dpa / Fadi Wael Alwhidi)

Ein Militärsprecher bestätigte dem US-Sender CNN, dieser habe sich in einem Flüchtlingslager im Norden aufgehalten. Derzeit würden die Folgen des Einsatzes analysiert. In unbestätigten Berichten aus dem Gazastreifen ist von 50 getöteten Bewohnern des Flüchtlingslagers die Rede. Die Hamas setzte heute ihren Raketenbeschuss auf Israel fort.

Nach Informationen der Agentur AFP sollen morgen verletzte Palästinenser über den Grenzübergang Rafah zur Behandlung nach Ägypten gebracht werden. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, es seien in den vergangenen 24 Stunden über Rafah 66 LKW mit Lebensmitteln und Medikamenten in den Gazastreifen gefahren.

Angehörige der von der Hamas verschleppten Geiseln haben den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angerufen. Sie verlangen eine Untersuchung der Morde und Entführungen.

