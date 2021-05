Der "Heidelberger Künstlerinnenpreis" versteht sich als weltweit einziger Kulturpreis, der sich ausschließlich an Komponistinnen richtet. Er wurde von Roswitha Sperber begründet, heute ist er in städtischer Trägerschaft angesiedelt. Die Liste der Preisträgerinnen liest sich inzwischen wie ein who‘s who der Neuen Musik.

Diesjährige Preisträgerin ist die deutsche, in Albuquerque (New Mexico) lebende und lehrende Karola Obermüller. Persönliche Erlebnisse, Phänomene des Wahrnehmens und die Suche nach dem Unbekannten speisen Obermüllers schöpferische Fantasie. So auch in ihrer neuen Arbeit "Phosphor" für Violoncello und Orchester. In der Mitte der Sendung porträtiert Autor Egbert Hiller die Preisträgerin.

Lepo Sumera

"Open(r)ing«

Karola Obermüller

"Phosphor" für Violoncello und Orchester (UA)

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie Nr. 36 C-Dur KV 425 "Linzer"

Julian Steckel, Violoncello

Philharmonisches Orchester Heidelberg

Leitung: Anu Tali

Deutschlandfunk-Mitschnitt vom 24. Februar 2021 im Theater Heidelberg