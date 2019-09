Hermann Ulrich Schmidt Der gute Geist von Garching

Einer der großen Sonnen- und Kometenforscher der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Hermann Ulrich Schmidt. Geboren 1926 in Köln studierte er nach dem Krieg Physik in Heidelberg und Göttingen. Später war er am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching tätig.

Von Dirk Lorenzen

