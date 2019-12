Aufgrund der Schrägstellung der Erdachse und der elliptischen Bahn der Erde verschieben sich diese Termine um gut eine Woche. Zum spätesten Sonnenaufgang kommt es erst an Silvester. Der früheste Sonnenuntergang war bereits vor gut einer Woche.

Die Sonne läuft morgen auf der niedrigstmöglichen Bahn über das Firmament. Sie geht am weitesten im Südosten auf und am weitesten im Südwesten unter.

Mittags steht sie in der Mitte Deutschlands nur noch knapp 17 Grad hoch – zum Vergleich: bei Sommeranfang im Juni strahlt sie fast 47 Grad höher.

Alles kehrt sich wieder um

Auf der Südhalbkugel ist alles genau umgekehrt. In Australien fängt heute der Sommer an – und die Sonne steht besonders hoch.

Polarlichter sind derzeit am Südpol nicht zu sehen – dort scheint seit drei Monaten die Sonne (IceCube / NSF)

Kurios ist die Lage am Südpol. Dort ist die Sonne am 22. September aufgegangen. Seitdem steht sie ununterbrochen am Himmel, allenfalls von Wolken verdeckt.

Im Laufe der letzten Monate hat sie sich kontinuierlich nach oben geschraubt, während sie infolge der Erddrehung rund um den Himmel lief. Morgen steht sie dort auf dem Gipfel ihrer Bahn – denn am Südpol ist Mittag des Polartages, der ein halbes Jahr dauert.

Mit Winteranfang kehrt sich alles um: Ab Dienstag werden bei uns die Tage wieder länger. Allmählich kommt das Licht zurück.