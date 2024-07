Evelyn Künneke wurde 1921 in Berlin geboren. Bis zu ihrem Tod 2001 tanzte und sang sie in der Berliner Revue „Drei Alte Schachteln“. (picture alliance / United Archives / United Archives / Impress)

Deutschlandradio blickt in die Archive und präsentiert ausgewählte Sendungen aus der seit 1974 laufenden Reihe.

Das Konzept funktioniert bis heute: Eine prominente Persönlichkeit stellt die eigene Lieblingsmusik vor. Schauspielerinnen, Regisseure, Schriftstellerinnen, Musiker oder auch politisch Engagierte lassen uns eine Stunde lang in ihr privates Schallarchiv hineinhören und erzählen uns die Geschichten, die sich hinter ihren musikalischen Favoriten verbergen.

Musik-Laufplan

Das Lied von Hans Albers (La paloma Version 101)

Länge: 03:50

Interpretation: Evelyn Künneke (voc)

Ensemble: Chor und Orchester Rudi Bohn

Leitung: Rudi Bohn

Komposition: Werner Eisbrenner

Label: Telefunken

Best.-Nr: 6.28603

Inch' Allah

Länge: 04:46

Interpretation: Adamo

Komposition: Salvatore Adamo

Label: MUSICTALES

Best.-Nr: 2087495

Warsaw Concerto (Warschauer Konzert)

Länge: 08:22

Interpretation: Leonard Pennario (Klavier)

Ensemble: Hollywood Bowl Symphony Orchestra

Leitung: Carmen Dragon

Komposition: Richard Addinsell

Label: Capitol

Best.-Nr: P8326

Copacabana (at the Copa)

Länge: 05:05

Interpretation: Barry Manilow

Komposition: Barry Manilow

Label: Arista

Best.-Nr: 251125

Plattentitel: Even now

Auf der Straße

aus: Lönslieder-Suite, op. 41

Länge: 03:28

Ensemble: Orchester des Deutschen Opernhauses Berlin

Leitung: Eduard Künneke

Komposition: Eduard Künneke

Label: Telefunken

Best.-Nr: HT13

Prélude Nr. 4 für Klavier e-Moll, op. 28 Nr. 4

Länge: 07:03

Interpretation: Eugen Cicero (p), Peter Witte (b), Charly Antolini (dr)

Komposition: Frédéric Chopin

Label: MPS

Best.-Nr: CRM 615

Light my fire

Länge: 03:36

Interpretation: José Feliciano

Komposition: Jim Morrison, Raymond Daniel Manzarek, Robbie Krieger, John Paul Densmore

Label: SONY MUSIC MEDIA

Best.-Nr: 19075895562

Plattentitel: Gottschalks große 68er Hits Bild oldies

Für mich soll's rote Rosen regnen

Länge: 03:11

Interpretation: Hildegard Knef

Komposition: Hans Hammerschmid

Label: Polystar

Plattentitel: Ich find Schlager toll - Die beliebtesten Schlagerstars aller Zeiten Pop 2000 (CD 8): Kitsch und Kult

Titel: 3. Satz: Intermezzo

aus: Tänzerische Suite. Concerto grosso für Jazzband und großes Orchester. Originalfassung

Länge: 04:21

Ensemble: Berliner Philharmoniker

Leitung: Eduard Künneke

Komposition: Eduard Künneke

Label: Telefunken

Best.-Nr: HT 13

I'm just on the road

Länge: 01:57

Interpretation: Evelyn Künneke

Ensemble: Orchester und Chor Rudi Bohn

Leitung: Rudi Bohn

Komposition: Eduard Künneke

Label: Telefunken

Best.-Nr: 6.22 904