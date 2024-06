Hape Kerkeling bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises 2018. (picture alliance / SvenSimon / FrankHoermann / SVEN SIMON)

Deutschlandradio blickt in die Archive und präsentiert ausgewählte Sendungen aus der seit 1974 laufenden Reihe.

Das Konzept funktioniert bis heute: Eine prominente Persönlichkeit stellt die eigene Lieblingsmusik vor. Schauspielerinnen, Regisseure, Schriftstellerinnen, Musiker oder auch politisch Engagierte lassen uns eine Stunde lang in ihr privates Schallarchiv hineinhören und erzählen uns die Geschichten, die sich hinter ihren musikalischen Favoriten verbergen.

Musik-Laufplan

Super trouper

Länge: 04:07

Interpretation: Abba

Komposition: Benny Andersson, Björn Ulvaeus

Label: Polydor

Best.-Nr: 9830624

Plattentitel: Gold – Greatest Hits

Sincerità

Länge: 03:25

Interpretation: Riccardo Cocciante

Komposition: Riccardo Cocciante

Label: Epic

Best.-Nr: 478470-2

Plattentitel: L'amore

1. Satz: Allegro [Ouvertüre], HWV 349

aus: Wassermusik. Suite Nr. 2 D-Dur, HWV 349 (Water Music)

Länge: 01:40

Orchester: Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall

Komposition: Georg Friedrich Händel

Label: ALIA VOX

Best.-Nr: AVSA 9860

Zum Eingang: Wohin soll ich mich wenden.

aus: Gesänge zur Feier des Heiligen Opfers der Messe. Deutsche Messe F-Dur, D 872

Länge: 03:01

Chor: Wiener Sängerknaben

Orchester: Wiener Symphoniker

Leitung: Uwe Christian Harrer

Komposition: Franz Schubert

Label: Philips

Best.-Nr: 432623-2

Fahrrad fahr'n

Länge: 03:03

Interpretation: Max Raabe

Komposition: Achim Hagemann, Max Raabe

Label: WE LOVE MUSIC

Plattentitel: Titel Fahrrad fahrn

Daß ich eine Schneeflocke wär

Länge: 03:22

Interpretation: Veronika Fischer

Komposition: Franz Bartzsch

Label: Amiga

Best.-Nr: 655588-2

Plattentitel: RTL präsentiert: Die DDR Show – Die besten Rock & Pop-Songs, Vol. 2

I'm on my way

Länge: 03:24

Interpretation: Mahalia Jackson

Komposition: Mahalia Jackson

Label: BELLA MUSICA

Best.-Nr: BM-CD31.4073

Plattentitel: Golden Evergreens, Vol. 1

The greatest love of all

Länge: 04:48

Interpretation: Whitney Houston

Komposition: Michael Masser, Linda Creed

Label: LEGACY RECORDS

Best.-Nr: 88985332082

Plattentitel: 30 Stars: Love

Lady Bump

Länge: 03:43

Interpretation: Penny McLean

Komposition: Sylvester Levay

Label: SONY BMG CATALOG

Plattentitel: Forever Pop der 70er

Shine silently

Länge: 03:41

Interpretation: Nils Lofgren

Komposition: Nils Lofgren, Richard „Dick“ Wagner

Label: A&M

Best.-Nr: AMLH11.64756

Plattentitel: Nils

My sweet Lord

Länge: 04:43

Interpretation: George Harrison

Komposition: George Harrison

Label: Parlophone

Best.-Nr: 530474-2

Plattentitel: All things must pass – 30th anniversary edition

Rise like a phoenix

Länge: 03:03

Interpretation: Conchita Wurst

Komposition: Alexander Zuckowski, Julian Maas, Robin Grubert, Charley Mason

Label: Columbia Deutschland

Best.-Nr: 88875053812

Plattentitel: Conchita