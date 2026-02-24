Kinder in der Ukraine litten häufig an emotionalem Stress. Laut dem Hilfswerk UNICEF hat jedes fünfte Kind dort seit Kriegsbeginn einen nahen Angehörigen oder Freund verloren. Lietmeyer erklärte zudem, die Schulbildung etwa werde mehrfach unterbrochen durch Luftalarme, die Energiekrise und häufige Ortswechsel.
Trotz einer noch immer hohen Spendenbereitschaft für Hilfsorganisationen wie World Vision Deutschland sagte Lietmeyer außerdem, sie nehme eine gewisse Müdigkeit in der Unterstützung wahr.
Das Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte ging zuletzt von etwa 15.000 zivilen Opfern in der ukrainischen Bevölkerung aus, darunter mindestens 700 Kinder.
