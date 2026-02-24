World Vision Deutschland

Hilfswerk warnt vor langfristigen Auswirkungen des Kriegs auf ukrainische Kinder

Vier Jahre nach der russischen Invasion warnt das Hilfswerk World Vision Deutschland vor langfristigen Auswirkungen auf die Entwicklung kriegsbetroffener ukrainischer Kinder. Die Co-Vorstandschefin des Hilfswerks, Janine Lietmeyer, sagte im Deutschlandfunk, für viele Kinder sei keine Routine mehr möglich. Hinzu käme die Sorge um Väter an der Front und andere Familienmitglieder.