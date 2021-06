Hille Perl und Murat Coşkun Gambe und Schlagwerk im Dialog

Hille Perl und Murat Coşkun sind in vielen Musikstilen zuhause. Sie kennen sich aus der Zusammenarbeit mit Renaissance- und Barock-Ensembles. Im Deutschlandfunk Kammermusiksaal präsentieren sie ihr Duo-Programm "Hier und Jetzt", was auch die besonderen Bedingungen in Pandemie-Zeiten mit einbezieht.

Am Mikrofon: Christiane Lehnigk

