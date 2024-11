Hinweis

Politikpodcast live nach den US-Wahlen

Der nächste Präsident der USA heißt Trump. Heute, Mittwoch, ab 20 Uhr diskutieren wir live in der Deutschlandfunk-App den Ausgang der US-Wahlen sowie die Folgen für Deutschland und die Ampel. Mitmachen per Signal/Whatsapp-Textnachricht an 0160-91307007.