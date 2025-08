In einer Zeremonie rief Bürgermeister Kazumi Matsui die junge Generation auf, den Kampf gegen Atomwaffen fortzusetzen. Um acht Uhr 15, dem Zeitpunkt, an dem ein US-Bomber am 6. August 1945 eine Atombombe über Hiroshima abgeworfen hatte, legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein.

Bei der Detonation der Bombe wurden zehntausende Einwohner der Stadt sofort getötet. Drei Tage später warfen die USA eine zweite Atombombe über der Stadt Nagasaki ab, die ebenfalls Zehntausende tötete. Schätzungen zufolge starben bis Ende 1945 etwa 230.000 Menschen. In den Jahren danach kamen auch wegen der Strahlenfolgen viele hinzu. Kurz nach dem Bombenabwurf über Nagasaki kapitulierte das japanische Kaiserreich, was die Kampfhandlungen im pazifischen Raum beendete.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.