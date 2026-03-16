DIe Hibollah ist omnipräsent im Libanon. Auch auf dieser Beerdigung ist die Flagge der Organisation zu sehen (Archivbild). (imago / ZUMA Press Wire / Marwan Naamani)

Seit Samstagabend seien leichte und mittelschwere Waffen sowie Raketengeschosse zum Einsatz gekommen, meldet die schiitische Terrororganisation. Zudem habe man israelische Soldaten in drei Grenzdörfern angegriffen. Seit der Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Chamenei feuert die Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel antwortet mit Luftangriffen auf Hisbollah-Ziele im Libanon und rückt inzwischen auch mit Bodentruppen auf libanesisches Territorium vor. Die Menschen in dem Gebiet südlich des Flusses Litani, das mehrere hundert Quadratkilometer umfasst, wurden von Israel bereits zur Evakuierung aufgerufen.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden seit der jüngsten Eskaltion im Libanon 850 Menschen getötet und mehr als 2100 weitere verletzt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.