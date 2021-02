Historische Leistung vor 55 Jahren Luna 9 und die erste Landung auf dem Mond Von Dirk Lorenzen

Luna 9 auf der Mondoberfläche (Zeichnung) (Roskosmos)

"Guter Mond, du gehst so stille in den Abendwolken hin, bist so ruhig, und ich fühle, dass ich ohne Ruhe bin", heißt es in einem über 200 Jahre alten Volkslied eines unbekannten Autoren. Heute vor 55 Jahren war es mit der Ruhe dahin, denn da landete die sowjetische Sonde Luna 9 im Ozean der Stürme.

Mit den Abendwolken wird das heute nichts, denn der Mond geht erst gegen ein Uhr früh auf. Ruhe hat der Mond derzeit, wenn man von ein paar Raumsonden absieht, die ihn umkreisen.

Heute vor 55 Jahren war es mit der Ruhe auf der Oberfläche für kurze Zeit vorbei – denn die sowjetische Sonde Luna 9 ist im Ozean der Stürme gelandet. Das ist der größte dunkle Fleck im Mondgesicht, am linken Rand der silbergrauen Scheibe.

Raumsonden: zuvor keine weichen Landungen

Bis dahin waren Raumsonden niemals weich gelandet, sondern ungebremst aufgeschlagen. Doch Luna 9 war in der Lage, mit Hilfe der Triebwerke zu bremsen. Zudem gab es Luftsäcke, die das Auftreffen auf der Mondoberfläche gedämpft haben. Die Sonde hat gezeigt, dass man auf dem Mond sicher landen kann, ohne im Staub zu versinken.

Ein historisches Bild der Raumfahrt: Das erste Panorama der Mondoberfläche, aufgenommen von der sowjetischen Sonde Luna 9 (Roskosmos)

An Bord befanden sich eine Kamera und ein Strahlungsmessgerät. Drei Tage lang funkten sie Daten zur Erde – dann war die Batterie erschöpft. Astronomen des Radioteleskops Jodrell Bank in England haben die sowjetischen Mondbilder empfangen und weltweit veröffentlicht.

Sowjetunion triumphierte ein letztes Mal

Doch diese Mission war der letzte Triumph der Sowjetunion beim Wettlauf zum Mond. Dreieinhalb Jahre später setzte der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß in den Mondstaub. Lange währte auch diese Ruhestörung nicht – seit Ende 1972 ist kein Mensch mehr auf dem Mond gewesen.