In vielen Teilen Europas gibt es derzeit neue Hitzerekorde (Archivbild). (IMAGO / Rene Traut )

In Frankreich war die vergangene Nacht laut dem nationalen Wetterdienst die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1947 – mit einer Tiefsttemperatur von 21,6 Grad. Für mehr als 90 Prozent der Bevölkerung gilt die höchste Warnstufe Rot, im Südwesten werden bis zu 44 Grad erwartet.

In Spanien gab die Wetterbehörde Aemet für fast das gesamte Land Hitzewarnungen aus – die Stufe Rot gilt unter anderem für Gebiete um Córdoba und im Norden rund um Bilbao. In Italien rief das Gesundheitsministerium für 15 Städte, darunter Rom und Mailand, die höchste Alarmstufe aus. Hohe Temperaturen machen auch Belgien, den Niederlanden und Deutschland zu schaffen.

Es ist bereits die zweite Hitzewelle in Westeuropa innerhalb eines Monats. Ein Grund dafür ist die sogenannte Omega-Wetterlage

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.