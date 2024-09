Landtagswahl

Bei der vergangenen Wahl 2019 kam die CDU auf 32,1 Prozent. Die AfD erhält laut Hochrechnung 30,7 Prozent (2019: 27,5 Prozent), das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 12,0 Prozent. Die SPD erhält 7,6 Prozent (2019: 7,7 Prozent).

Die Grünen kommen auf 5,2 Prozent (2019: 8,6 Prozent). Damit liegen sie knapp über der Fünf-Prozent-Hürde, die Linke fällt mit 4,1 Prozent darunter (2019: 10,4 Prozent). Sie würde aus dem Landtag in Dresden ausscheiden. Die FDP verpasst erneut den Einzug ins Parlament. Insgesamt kommen die sonstigen Parteien in Sachsen zusammen auf 8,6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung wird mit 73,5 Prozent angegeben. Sie fiel um 7,0 Prozentpunkte höher als vor fünf Jahren. Bislang führt in Sachsen Ministerpräsident Kretschmer eine Koalition mit der SPD und den Grünen an. Nach derzeitigem Stand wäre -mit äußerst knapper Mehrheheit- rechnerisch eine Fortsetzung dieses Kenia-Bündnisses möglich . Kretschmer hatte sich allerdings kritisch zu einer weiteren Zusammenarbeit mit den Grünen geäußert.

Eine klare Mehrheit in Sachsen hätte eine Koalition aus CDU, BSW und SPD. Allerdings ist noch unklar, ob die Parteien sich auf eine feste Zusammenarbeit einigen könnten. Eine Koalition mit der in Sachsen als rechtsextrem eingestuften AfD war vorab ausgeschlossen worden.

(Stand: 20:05 Uhr)

