Landtagswahl

Michael Kretschmer (CDU), amtierender Ministerpräsident von Sachsen und Spitzenkandidat, spricht neben Christian Hartmann (r, CDU), Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag, (dpa / Robert Michael)

Bei der vergangenen Wahl 2019 kam die CDU auf 32,1 Prozent. Die AfD erhält laut Hochrechnung 30,8 Prozent (2019: 27,5 Prozent), das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 11,9 Prozent. Die SPD erhält 7,3 Prozent (2019: 7,7 Prozent).

Die Grünen kommen auf 5,1 Prozent (2019: 8,6 Prozent). Damit liegen sie knapp über der Fünf-Prozent-Hürde, die Linke fällt mit 4,5 Prozent darunter (2019: 10,4 Prozent). Durch den Gewinn von zwei Direktmandaten in Leipzig zieht sie sie über eine Sonderklausel im Wahlrecht voraussichtlich allerdings trotzdem in den Landtag ein. Die FDP verpasst erneut den Einzug ins Parlament. Insgesamt kommen die sonstigen Parteien in Sachsen zusammen auf 8,9 Prozent.

Die Wahlbeteiligung wird mit 73,5 Prozent angegeben. Sie fiel spürbar höher als vor fünf Jahren. Bislang führt in Sachsen Ministerpräsident Kretschmer eine Koalition mit der SPD und den Grünen an. Nach derzeitigem Stand wäre eine Fortsetzung dieses Kenia-Bündnisses nicht mehr möglich. Kretschmer hatte sich allerdings auch ablehnend zu einer weiteren Zusammenarbeit mit den Grünen geäußert.

Eine Mehrheit in Sachsen hätte eine Koalition aus CDU, BSW und SPD. Allerdings ist noch unklar, ob die Parteien sich auf eine feste Zusammenarbeit einigen könnten. Eine Koalition mit der in Sachsen als rechtsextrem eingestuften AfD war vorab ausgeschlossen worden.

(Stand: 22:18 Uhr)

