Hochwasserschutz

Pretziener Wehr bei Magdeburg geöffnet

Weil die Pegelstände an der Elbe steigen, ist das Pretziener Wehr geöffnet worden. Das viele Wasser wird so in einen Kanal geleitet und soll um Magdeburg herumfließen. In anderen Regionen kämpfen Einsatzkräfte mit Sandsäcken gegen Überschwemmungen.