Die tschechische Stadt Krnov ist fast komplett überflutet worden. (AFP / MICHAL CIZEK)

Als besonders dramatisch gilt die Lage in der Grenzregion zwischen Polen und Tschechien. Das Gebiet ist von den schlimmsten Überflutungen seit drei Jahrzehnten betroffen.

Vier Menschen wurden in Tschechien noch vermisst. Tausende mussten in den Regionen des Landes evakuiert werden, Hunderttausende waren ohne Strom, Straßen und Zugstrecken mussten gesperrt werden. Die Stadt Krnov ist fast komplett überflutet worden. Der stellvertretende Bürgermeister Binar sagte der Agentur CTK zufolge, dass geschätzt 70 bis 80 Prozent des Stadtgebiets unter Wasser stünden. Für eine Evakuierung sei es nun zu spät. Die Kommune sei nicht mehr in der Lage, die Hilfe für die Bürger zu organisieren. Man stehe daher im Kontakt mit der übergeordneten Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien. Die Lage sei schlimmer als bei der Flutkatastrophe von 1997.

Im Südwesten Tschechiens lief die Talsperre Husinec im Böhmerwaldvorland wegen des Hochwassers über. Die darunter liegenden Gemeinden entlang der Blanice konnten indes frühzeitig gewarnt worden.

Mindestens ein Todesopfer in Polen

Auch in der polnischen Kleinstadt Klodzko hat sich die Situation nach dem Bruch eines Staudamms verschärft. In einigen Straßen steht das Wasser anderthalb Meter hoch. In Polen starb mindestens ein Mensch in den Fluten

Ministerpräsident Tusk wiederholte seinen Appell, den Aufrufen zu Evakuierungen Folge zu leisten. In Teilen der überfluteten Gebiete ist die Stromversorgung unterbrochen, stellenweise gibt es Probleme mit dem Mobilfunk. Die Wasserwerke in Klodzko warnten, das Leitungswasser eigne sich nicht mehr zum Trinken und müsse abgekocht werden. Die polnische Eisenbahn PKP stellte wegen der Überschwemmungen im Süden des Landes die Zugverbindungen mit dem Nachbarland Tschechien ein.

Tausende Feuerwehreinsätze in Österreich

Die österreichischen Behörden erklärten das Bundesland Niederösterreich zum Katastrophengebiet. Dort droht der Stausee am Kraftwerk Ottenstein überzulaufen. In Niederösterreich rund um Wien gab es in der Nacht rund 4.500 Feuerwehreinsätze, Bewohner mussten aus ihren Häusern gerettet werden. Zahlreiche Straßen sind unpassierbar. Die Landesregierung geht davon aus, dass einige Ortschaften im Laufe des Tages nicht mehr auf dem Landweg erreichbar sein werden.

Straßen, Bahn und U-Bahn in Österreich betroffen

Im Osten Österreichs wurde der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Amstetten und St. Valentin unterbrochen, wie die staatliche Eisenbahngesellschaft ÖBB mitteilte. Die Strecke ist Teil der Bahnverbindung zwischen Wien und Deutschland. In Wien wurden vorsorglich mehrere U-Bahn-Strecken gesperrt. In mehreren Bezirken der Hauptstadt wurde die Stromversorgung unterbrochen. Eine Person geriet mit ihrem Auto in die Wassermassen der über die Ufer getretenen Pielach westlich von Wien und musste gerettet werden.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.