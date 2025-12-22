Gesundheitspolitik

Sie habe die Finanzlücke geschlossen. Nun zeige sich im Wettbewerb der Kassen, wie sie jeweils damit umgingen. Die Opposition übte indes massive Kritik. Der Grünen-Politiker Dahmen sprach von grundlegendem politischen Versagen der Regierung. Die Finanzmisere lasse sich nur mit Strukturreformen beheben, wie einer Begrenzung der Arzneimittelpreise und einem Abbau von Über- und Fehlversorgung, sagte er der Zeitung Die Welt. Auch AfD und Linke forderten grundlegende Reformen. Wobei die AfD einen Schwerpunkt auf den Bürokratieabbau zur Reduzierung der Verwaltungskosten setzt, und Die Linke auf eine Gesundheitsversicherung drängt, ohne Beitragsbemessungsgrenze und mit der Einbeziehung aller Einkommensarten.
Zwei der großen gesetzlichen Krankenkassen, die TK und die DAK, hatten angekündigt, ihre Zusatzbeiträge im neuen Jahr anzuheben. Das vergangene Woche vom Bundestag verabschiedete Sparpaket sei unzureichend.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.