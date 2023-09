Die Marschflugkörper "Taurus" starten von Flugzeugen aus und fliegen dann mit eigenem Antrieb ins Ziel. Sie gelten als besonders zielgenau und haben eine Reichweite von 500 Kilometern. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Für die Demokratien in Europa sei es lebenswichtig, den russischen Staatschef Putin in der Ukraine zu stoppen, sagte der Grünen-Politiker der Funke-Mediengruppe. Verliere das Land den Krieg, werde Russland als nächstes Moldau, Georgien und die baltischen Länder ins Visier nehmen. Das sei der Fahrplan Putins, erklärte Hofreiter. Gestern war bekannt geworden, dass die USA laut Medienberichten nun doch eine Lieferung von Raketen des Typs ATACMS an Kiew erwägen.

Bei beiden Waffensystemen gibt es die Befürchtung, dass wegen ihrer Reichweite von mehreren hundert Kilometern auch Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Allerdings versichert Kiew stets, dies nicht zu planen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.