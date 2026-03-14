Iran-Krieg

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die deutsche Marine verfüge nicht über ausreichende Kapazitäten, um dort den Schiffsverkehr zu schützen und auf den vielen kleinen dem Iran vorgelagerten Inseln gegen die iranischen Streitkräfte vorzugehen.

Derzeit blockiert der Iran die Meerenge. Die G7-Staaten prüfen deshalb eine Marinemission zum Schutz von Öl- und Frachtschiffen; vorgeschlagen hat sie Frankreichs Präsident Macron. Bundeskanzler Merz hatte allerdings am Freitag gesagt, bisher gebe es keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.