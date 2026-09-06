Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind rund 1,7 Millionen Menschen dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen (IMAGO / Jan Huebner)

Bis 12.00 Uhr hatten 34,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die Landeswahlleiterin in Magdeburg mitteilte. Zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021, bei der letzten Landtagswahl, waren es nur 22,4 Prozent. In Sachsen-Anhalt wird heute ein neuer Landtag gewählt. Rund 1,7 Millionen Menschen sind bis 18 Uhr zur Stimmabgabe aufgerufen. Ministerpräsident Schulze von der CDU hat seine Stimme am späten Vormittag in seinem Wohnort Magdeburg abgegeben. Der Spitzenkandidat der AfD, Siegmund, wählte in seiner Heimatstadt Tangermünde.

Großes internationales Interesse

Absolute AfD-Mehrheit unwahrscheinlich

Das hohe Interesse hängt vor allem damit zusammen, dass erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg eine in dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei eine Landesregierung übernehmen könnte. In Umfragen lag die AfD zuletzt deutlich vorne. Für eine absolute Mehrheit müsste sie aber noch zulegen. Alle anderen Parteien haben erklärt, nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Auch die AfD hat dem eine Absage erteilt. Aktuell regiert in Sachsen-Anhalt eine Koalition aus CDU, SPD und FDP.

Bundespolitisch wird auch das Abschneiden von CDU und SPD beobachtet, die zusammen mit der CSU die Bundesregierung von Kanzler Merz tragen. Beobachter rechnen im Falle von deutlichen Niederlagen mit breiten Diskussionen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.