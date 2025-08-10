Die Polizei hat bei einer Demonstration in London gegen das Verbot einer propalästinensischen Gruppe zahlreiche Menschen festgenommen. (Stefan Rousseau / PA Wire / dpa / Stefan Rousseau)

Gegen 466 Menschen sei man wegen der Unterstützung einer verbotenen Organisation vorgegangen, teilte die Polizei am Samstagabend. Acht weitere Menschen seien wegen anderer Vergehen wie etwa Angriffen auf Polizisten festgenommen worden. Die Kundgebung fand auf dem Parliament Square in London statt. Die Gruppe "Palestine Action" war auf Drängen der Regierung verboten worden. Auslöser waren den Behörden zufolge gewalttätige Angriffe durch Mitglieder der Gruppe - unter anderem auf einen Militärflugplatz.

"Palestine Action" wirft der israelischen Regierung einen Genozid im Gazastreifen vor und weist zudem der britischen Rüstungsindustrie eine Mitverantwortung zu.

