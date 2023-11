Hunderttausende Menschen forderten ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. (AFP / AZWAR IPANK)

Die Nachrichtenagentur AP gab die Zahl der Teilnehmer mit mehreren hunderttausend an. Sie zogen durch das Zentrum Jakartas und forderten ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Es war in dem Land der bislang größte Protest seit Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und der Hamas. Indonesien hat weltweit die größte muslimische Bevölkerung.

In der US-Hauptstadt Washington waren gestern Zehntausende für die Rechte der Palästinenser auf die Straße gegangen. Die Veranstalter sprachen von der größten pro-palästinensischen Kundgebung in der Geschichte der Vereinigten Staaten. In Europa gingen ebenfalls Zehntausende in verschiedenen Ländern auf die Straße.

