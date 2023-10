Nahostkrieg

Hunderttausende bei pro-palästinensischer Massenkundgebung in Istanbul - Erdogan und Yusuf/Cat Stevens verurteilen Israel

In Istanbul haben Hunderttausende an einer pro-palästinensischen Kundgebung der regierenden AK-Partei teilgenommen. Staatspräsident Erdogan attackierte in einer Ansprache Israel und den Westen.

29.10.2023