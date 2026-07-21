Jemen-Krieg

Handelsschiffe können den Angriffen der Huthis wenig entgegensetzen, so Moritz Brake (picture alliance / newscom / Houthi Group Press Service)

In einer Videobotschaft der militanten Islamisten heißt es, für Saudi-Arabien gelte dort ab sofort ein Durchfahrt-Verbot. Die Huthi kontrollieren vom Jemen aus die Meerenge Bab al-Mandab, die zusammen mit der Straße von Hormus zu den wichtigsten Seewegen für den weltweiten Handel zählt. Medienberichten zufolge soll der Iran die Miliz zu der Schiffsblockade aufgefordert haben, um weiteren Druck auf die USA und ihre Verbündeten auszuüben. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition sprach von Piraterie sowie einer eklatanten Verletzung des Völkerrechts und kündigte eine entschlossene Reaktion an.

Es seien bereits Schutzmaßnahmen für Schiffe eingeleitet worden, ‌die die Meerenge Bab al-Mandab passieren wollten.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.