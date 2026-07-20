Jemen-Krieg

Handelsschiffe können den Angriffen der Huthis wenig entgegensetzen, so Moritz Brake (picture alliance / newscom / Houthi Group Press Service)

Für Saudi-Arabien gelte dort ab sofort ein "Verbot der Schifffahrt", heißt es in einer Videobotschaft der Rebellen. Die Huthi kontrollieren vom Jemen aus die Meerenge Bab al-Mandab, die zusammen mit der Straße von Hormus zu den wichtigsten Seewegen für den weltweiten Handel zählt. Medienberichten zufolge soll der Iran die Miliz zu der Schiffsblockade aufgefordert haben, um weiteren Druck auf die USA und ihre Verbündeten auszuüben.

Vergangene Woche hatten die schiitischen Huthi bereits Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert. Sie warfen dem sunnitischen Königreich vor, einen unter ihrer Kontrolle ‌stehenden Flughafen bombardiert zu haben. Damit endete eine vierjährige Waffenruhe im Krieg der Huthi gegen die Regierung im Jemen, welche von Saudi-Arabien unterstützt wird.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.