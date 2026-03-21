Iran-Krieg

Die iranische Atomforschungsanlage Natans in Friedenszeiten (Archivbild). (picture alliance/dpa/epa)

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim schrieb, es sei keine Radioaktivität freigesetzt worden. Die Menschen in der Umgebung seien nicht gefährdet. Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigte die Angaben. IAEA-Chef Grossi verlangte Zurückhaltung von den Kriegsparteien. Es gelte, jedes Risiko eines Atomunfalls zu vermeiden.

Israel hatte zuvor bereits eine Reihe von Angriffen auf Ziele des iranischen Regimes in der Hauptstadt Teheran bekanntgegeben. Der Iran attackierte seinerseits Israel mit Raketen, von denen mehrere in Tel Aviv einschlugen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es Schäden, aber keine Verletzten.

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Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.