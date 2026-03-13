Irankrieg und Inflation

Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann )

Die Notenbank habe bei früheren Entscheidungen zu spät reagiert und wolle diesen Fehler nicht wiederholen, sagte Fuest dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Der Hauptgeschäftsführer des Baustoffverbands, Frederichs, warnte angesichts der Energiepreise vor steigenden Kosten beim Bauen. Zwar seien viele Unternehmen über langfristige Lieferverträge abgesichert, sagte Frederichs dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Entscheidend sei aber, wie lange das aktuelle Preisniveau bei Gas und Öl anhalte.

Auch der Verband der Bauindustrie äußerte sich besorgt. Dessen Hauptgeschäftsführer Müller sagte, die Sperrung der Straße von Hormus könne sich auch auf die Rohstoffversorgung der Bauwirtschaft auswirken. Als Beispiel nannte er die Asphaltproduktion, für die Bitumen aus Rohöl benötigt wird.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.