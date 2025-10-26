Deutsche Wirtschaft

Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts (Peter Kneffel/dpa)

Deutschland befinde sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang, sagte Fuest der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Lage sei mittlerweile dramatisch. Während die staatlichen Ausgaben immer weiter stiegen, sänken die privaten Investitionen. Damit sei der Wohlstand akut in Gefahr. Denn weniger private Investitionen bedeuteten mittelfristig weniger Wachstum, weniger Steuereinnahmen und damit auch weniger Geld für staatliche Leistungen.

Der Ökonom forderte die Bundesregierung auf, in den nächsten sechs Monaten ein umfassendes Reformkonzept vorzulegen, das weit über den Koalitionsvertrag hinausgehe. So müsse etwa die Mütterrente gestoppt werden. Stattdessen sollte die Regierung dafür sorgen, dass die Rentenbeiträge nicht weiter steigen. Ferner müssten Firmen konsequent bei Bürokratie entlastet werden.

