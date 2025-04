Pianist

Igor Levit kündigt 16-stündiges Konzert in London an

Der deutsch-russische Pianist Igor Levit gibt am Donnerstag und Freitag in London ein Konzert, das mindestens 16 Stunden dauern soll. Levit will das Solostück "Vexations" erstmals öffentlich in der London's Queen Elizabeth Hall spielen. Dabei handelt sich um ein sich 840 Mal wiederholendes Musikstück des französischen Komponisten Erik Satie.