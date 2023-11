Mirjana Spoljaric, Präsidentin des Internationale Komitees vom Roten Kreuz (afp/ICRC)

Die Hilfsorganisation teilte in Genf mit, in dem Gespräch sei es um humanitäre Fragen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten gegangen. Spoljaric sei außerdem mit Vertretern Katars zusammengekommen. Das Land nimmt eine wichtige Vermittlerrolle in den Verhandlungen über die Freilassung der von der Hamas aus Israel verschleppten Geiseln ein. Die IKRK-Präsidentin wies darauf hin, dass ihre Organisation an diesen Verhandlungen nicht beteiligt sei - im Falle der Freilassung von Geiseln aber helfend zur Seite stehe.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.