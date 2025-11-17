Finanzkriminalität

Das berichten unter anderem NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Die Transaktionen werden über spezielle Börsen abgewickelt, an denen digitale oder Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana getauscht und gehandelt werden. Die Täter verleiten demnach in betrügerischer Absicht zum Beispiel Privatleute zu Investitionen ihres Gelds.
Die Journalisten machen zudem darauf aufmerksam, dass auf ähnliche Weise auch Terrorfinanzierungen über Kryptobörsen erfolgen können.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.