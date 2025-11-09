Eva Illouz, Israel, Professorin für Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität in Jerusalem (Deutschlandradio / Bettina Straub)

Trump sei eine neue Art von faschistischem Führer, der nicht von einer starren und klaren Ideologie lebe, sondern von Verwirrung, sagte Illouz in Marbach. Die Bewegung des Präsidenten setze die Merkmale des Faschismus innerhalb der Demokratie ein.

Mit der Schillerrede wird in Marbach jährlich an den Geburtstag von Friedrich Schiller am 10. November 1759 erinnert. Die Soziologin Illouz war vor einigen Tagen durch die Universität Rotterdam ausgeladen worden.

