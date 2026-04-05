Nach Absturz von Kampfflugzeug

Ein US-Kampfflugzeug (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Trump sprach von einer der gewagtesten Rettungsaktionen in der Geschichte der USA. Der gerettete Soldat habe sich "hinter den feindlichen Linien in den tückischen Bergen des Iran" befunden und sei dort "von Feinden gejagt" worden. Der arabische Sender Al Dschasira berichtet, vor der Bergung des Mannes habe es ein Feuergefecht gegeben.

Die iranische Führung hatte am Freitag erklärt, den US-Kampfjet über dem Südwesten des Landes abgeschossen und eine Belohnung auf die Gefangennahme des Soldaten ausgesetzt zu haben. Bei der Suche nach dem Mann wurde iranischen Angaben zufolge ein weiteres US-Flugzeug in der Nähe der Straße von Hormus getroffen. Der Pilot konnte gerettet werden. Heute meldeten die Iranischen Revolutionsgarden zudem den Abschuss eines Tankflugzeugs in der Region Isfahan. Aus Washington gibt es dazu bisher keine Stellungnahme.

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Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.