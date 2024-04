Das Bundeskanzleramt in Berlin (Archivbild) (picture alliance/dpa - Christophe Gateau)

Im Koalitionsausschuss dürfte unter anderem die Kindergrundsicherung zur Sprache kommen. Die SPD-Fraktion kündigte bei dem Projekt von Familienministerin Paus erhebliche Änderungen im parlamentarischen Verfahren an. Die FDP verlangt einen neuen Gesetzentwurf, was Paus jedoch ablehnt. Zudem muss in den nächsten Wochen und Monaten der Haushalt 2025 beschlossen werden. Derzeit gibt es dem Vernehmen nach eine Finanzierungslücke in Höhe von 25 Milliarden Euro.

