Wetter

Im Norden Regen, im Süden Sonne

Das Wetter: In der Nordhälfte zeitweise Schauer und einzelne, kräftige Gewitter. Sonst heiter bis wolkig, im Süden oft sonnig, trocken. Höchstwerte von Nord nach Süd 15 bis 28 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen im Tagesverlauf im Norden und Osten zunehmend auflockernde Bewölkung, im Westen und Süden heiter oder sonnig. Werte von 16 Grad an den Küsten bis 30 Grad am Oberrhein.