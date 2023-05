Sonnenaufgang (picture alliance / dpa / Matthias Benirschke)

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten sowie in Teilen Südostdeutschlands bewölkt, sonst heiter oder sonnig. In der Nordosthälfte 11 bis 15 und in der Südwesthälfte 16 bis 21 Grad. Morgen im Norden und Nordosten teils stärkere Bewölkung. Im Rest des Landes gering bewölkt oder sonnig. Höchstwerte 18 bis 26 Grad, ganz im Nordosten 12 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Westen und Südwesten wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Im Norden und Osten freundlich. Temperaturen 10 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.