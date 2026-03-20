Wetter
Im Nordwesten heiter, im Südosten einzelne Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Ein in höheren Luftschichten ausgeprägtes Tief sorgt in der mäßig warmen Luftmasse in Teilen der Mitte und im Süden für wechselhaftes Wetter. Gleichzeitig nimmt der Hochdruckeinfluss zu.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts teils wolkig, teils gering bewölkt. Im Südosten dichte Bewölkung und örtlich ein wenig Regen. In der Nordhälfte ausgedehnte Nebelfelder. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte nach Nebelauflösung heiter bis wolkig, an der See auch ganztags trüb. In der Südosthälfte stärker bewölkt und einzelne Schauer. Temperaturen 9 bis 16 Grad mit den höchsten Werten am Rhein, im Dauernebel an der See 5 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag verbreitet sonnig, im Süden bewölkt mit Aufheiterungen. 11 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.