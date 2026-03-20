Die Vorhersage:
Nachts teils wolkig, teils gering bewölkt. Im Südosten dichte Bewölkung und örtlich ein wenig Regen. In der Nordhälfte ausgedehnte Nebelfelder. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte nach Nebelauflösung heiter bis wolkig, an der See auch ganztags trüb. In der Südosthälfte stärker bewölkt und einzelne Schauer. Temperaturen 9 bis 16 Grad mit den höchsten Werten am Rhein, im Dauernebel an der See 5 Grad.
Nachts teils wolkig, teils gering bewölkt. Im Südosten dichte Bewölkung und örtlich ein wenig Regen. In der Nordhälfte ausgedehnte Nebelfelder. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte nach Nebelauflösung heiter bis wolkig, an der See auch ganztags trüb. In der Südosthälfte stärker bewölkt und einzelne Schauer. Temperaturen 9 bis 16 Grad mit den höchsten Werten am Rhein, im Dauernebel an der See 5 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag verbreitet sonnig, im Süden bewölkt mit Aufheiterungen. 11 bis 17 Grad.
Am Sonntag verbreitet sonnig, im Süden bewölkt mit Aufheiterungen. 11 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.