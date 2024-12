Im Schatten des Krieges

Estland will die russischsprachige Minderheit besser integrieren

Rund ein Viertel der Menschen in Estland gehören der russischsprachigen Minderheit an. Die estnische Regierung will eine Annäherung, vor allem über die Sprache. Doch Russlands Krieg in der Ukraine macht es beiden Seiten schwer.