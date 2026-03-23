Ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft koste derzeit im Schnitt 512 Euro Warmmiete monatlich, teilte das Moses Mendelssohn Institut in Berlin auf Basis einer eigenen Untersuchung mit. Das seien 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr.
Laut der Analyse ist das Wohnen in Berlin mit durchschnittlich 650 Euro warm und Bayern mit 605 Euro am teuersten. Im Osten seien studentische Wohngelegenheiten noch günstiger - in Sachsen-Anhalt sind es etwa durchschnittlich 358 Euro.
Das Institut hatte mehr als 10.500 Mietangebote ausgewertet.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.