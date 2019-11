Die Anhörungen zum Impeachment-Verfahren seien keine Show-Veranstaltung, sagte Ralph Freund, Sprecher der Republicans Overseas Germany, im Dlf. Ein Problem sei, dass der Kongress Beweismittel wie ein Staatsanwalt sammeln müsse. Aber der Kongress kein Staatsanwalt sei, erklärte Freund.



Das ganze Impeachment-Verfahren habe keine rechtsstaatliche Note, es sei in seiner Absicht politisch. Freund begrüßte die ganzen Untersuchungen, sie seien per se richtig und legitim, der Kongress müsste Untersuchungen einleiten, um dem Rechtsstaat Gehör zu verschaffen, sagte der Vizepräsident der deutschen Republikaner. Es werde aber schwierig zu beweisen, ob Donald Trump Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt habe, Ermittlungen in die Wege zu leiten, die Trumps Rivalen Biden schaden könnten.

Ralph Freund, Vizepräsident der Republicans Overseas Germany (imago / Jürgen Heinrich)

Am Mittwoch hatte der amerikanische EU-Botschafter Sondland Trump in der öffentlichen Anhörung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren belastet. Laut seiner Aussage wurde Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt, Ermittlungen in die Wege zu leiten, die Trumps Rivalen Biden schaden könnten.

"Zum Schluss wird nicht viel hängen bleiben", sagte Freund. Die Frage werde sein, ob es erdrückende Beweise gebe, "also etwas schriftliches oder eine mündliche Aussage des Präsidenten". Momentan habe man nur Indizien und widersprüchliche Zeugenaussagen, erklärte Freund.

Freund beurteile den Präsidenten nach seiner Integrität und stehe nach wie vor zu Trump. Zwar würde er sich einen etwas gemäßigteren Ton mit dem politischen Gegner wünschen, so Freund, und einen faireren Umgang, aber er würde Trump auch 2020 bei der US-Wahl seine Stimme geben.

