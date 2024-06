Newsblog zur Europawahl

2019 stieg die Wahlbeteiligung europaweit von 42 auf 50 Prozent. Dieses Mal könnte sie noch höher liegen. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Die FPÖ erreicht 27 Prozent, ergab eine vom Österreichischen Rundfunk (ORF), der Agentur APA und dem Privatsender Puls 24 veröffentlichte erste Trendprognose. Die konservative Regierungspartei ÖVP kommt demnach auf 23,5 Prozent, die Sozialdemokraten (SPÖ) auf 23 Prozent. Die Grünen und die Neos liegen bei jeweils 10,5 Prozent.

+++ In Deutschland hat bei der Europawahl bis zum frühen Nachmittag jeder dritte Wahlberechtigte vom Stimmrecht Gebrauch gemacht.

Bis 14 Uhr hätten 32,3 Prozent bei der Wahl des Europäischen Parlaments abgestimmt, teilte die Bundeswahlleiterin mit. Die Stimmen von Briefwählenden seien dabei nicht berücksichtigt. Eine Vergleichszahl zur letzten Wahl 2019 nannte die Bundeswahlleiterin nicht. Eine Sprecherin verwies auf Anfrage darauf, dass sich die Erhebungsmethodik seitdem geändert habe, weshalb die Zahlen nicht vergleichbar wären. 2019 hatte der Bundeswahlleiter für 14 Uhr eine Wahlbeteiligung von 29,4 Prozent genannt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2019 bei 61,4 Prozent.

+++ In Essen ist es zu einer kleinen Panne gekommen.

In einem Wahllokal in einem Pflegeheim im Stadtteil Heidhausen seien Helfer am Morgen nicht an die Wahlurne gekommen, da sich diese in einem abgeschlossenen Raum befunden habe, sagte der Leiter des Wahlamtes der Stadt Essen. „Wir haben die Wahlurne mit den entsprechenden Wahlunterlagen dann direkt nachgeliefert, sodass der Wahlbetrieb um 8:06 Uhr starten konnte“, so der Leiter. Die Wahlräumlichkeiten seien pünktlich geöffnet gewesen. Kein Wähler habe weggeschickt werden müssen.

+++ Zur diesjährigen Europawahl wurde ein Nutzungsrekord beim "Wahl-O-Mat" verzeichnet.

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung nutzten bis Samstagfrüh mehr als zwölf Millionen Menschen das Angebot. Bei der letzten Europawahl waren es demnach 10 Millionen. Die Zahlen zeigten, dass die Menschen bei ihrer Wahlentscheidung Orientierung suchten, sagte Präsident Krüger im RBB-Inforadio.

+++ In Italien und Bulgarien wurde bis zum Mittag eine geringere Wahlbeteiligung verzeichnet, in Frankreich war sie leicht höher.

In Italien stimmten bis zum Mittag laut Innenministerium 23 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ab. In Frankreich waren es den Angaben zufolge 19,81 Prozent. Der Wert lag damit minimal höher als bei der letzten Europawahl 2019. In Bulgarien, wo parallel zur Europawahl die Parlamentswahl stattfindet, gaben laut staatlicher Wahlkommission lediglich rund 8,5 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab.

