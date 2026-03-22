Newsblog zur Landtagswahl
In Rheinland-Pfalz schließen um 18 Uhr die Wahllokale

+++ In Rheinland-Pfalz wird noch bis 18 Uhr ein neuer Landtag gewählt, dann schließen die Wahllokale und Meinungsforschungsinstitute veröffentlichen eine Prognose. +++ In den Umfragen zeichnete sich ein knappes Rennen zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten Schweitzer (SPD) und dem CDU-Spitzenkandidaten Schnieder ab. +++

    Wahlplakate zur Landtagswahl am 22. März 2026 in Rheinland-Pfalz
    Die Parteien beenden heute ihren Wahlkampf zur Landtagswahl am 22. März 2026 in Rheinland-Pfalz. (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

    +++ An der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich bis zum Mittag rund 50 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt.

    Ein Großteil davon entfällt nach Angaben des Landeswahlleiters auf Briefwahlstimmen. Insgesamt sind in dem Bundesland fast drei Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.

    +++ Die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU gaben am Vormittag an ihren Wohnorten ihre Stimmen ab.

    Ministerpräsident Schweitzer wählte in Bad Bergzabern, CDU-Herausforderer Schnieder in Birresborn in der Vulkaneifel. 

    +++ Rheinland-Pfalz wird seit zehn Jahren von einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP regiert.

    Ob die FDP den Wiedereinzug in den Landtag schafft, war laut letzten Umfragen nicht sicher. Ministerpräsident Schweitzer hat ausgeschlossen, im Falle einer Niederlage der SPD in eine CDU-geführte Landesregierung einzutreten.
    Alle Entwicklungen am Wahlabend finden Sie in unserem Newsblog zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

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    Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.