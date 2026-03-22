+++ An der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich bis zum Mittag rund 50 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt.
Ein Großteil davon entfällt nach Angaben des Landeswahlleiters auf Briefwahlstimmen. Insgesamt sind in dem Bundesland fast drei Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.
+++ Die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU gaben am Vormittag an ihren Wohnorten ihre Stimmen ab.
Ministerpräsident Schweitzer wählte in Bad Bergzabern, CDU-Herausforderer Schnieder in Birresborn in der Vulkaneifel.
+++ Rheinland-Pfalz wird seit zehn Jahren von einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP regiert.
Ob die FDP den Wiedereinzug in den Landtag schafft, war laut letzten Umfragen nicht sicher. Ministerpräsident Schweitzer hat ausgeschlossen, im Falle einer Niederlage der SPD in eine CDU-geführte Landesregierung einzutreten.
Alle Entwicklungen am Wahlabend finden Sie in unserem Newsblog zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Enges Rennen zwischen CDU und SPD
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.