Parlamentswahlen

Modi könne nach zehn Jahren im Amt auf bedeutende Erfolge verweisen, sagte Heribert Dieter von der Stiftung Politik und Wissenschaft im Deutschlandfunk . So sei das Land bei der Wirtschaftskraft im weltweiten Vergleich von Platz 11 auf Platz 5 geklettert. Immer mehr global agierende Unternehmen, darunter Apple, verlagerten Industrieproduktionen nach Indien. Zudem sei Modi in der eigenen Bevölkerung so beliebt wie kein anderer Regierungschef der G20-Staaten. "Auch wenn Modi als Hindu-Nationalist ein schwieriger Partner ist, müssen wir uns in Europa mit ihm auseinandersetzen und Antworten finden."