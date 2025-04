Bewaffnete indische Kräfte patrouillieren im Januar 2025 durch die Millionenstadt Srinagar in Kaschmir: Das umstrittene Gebiet ist der eine am stärksten militarisierten Regionen weltweit. (picture alliance / NurPhoto / Firdous Nazir)

Die Region Kaschmir liegt im Norden des indischen Subkontinents im Himalaya – und ist seit bald 80 Jahren umstritten: Ein Teil Kaschmirs wird von Indien kontrolliert, ein anderer von Pakistan und ein kleines Gebiet außerdem von China. Immer wieder flammt der seit der Gründung Indiens und Pakistans 1947 herrschende Kaschmir-Konflikt auf, er führte zu mehreren Kriegen zwischen den beiden Staaten. Worum es in dem Streit geht, welche historischen Hintergründe die Spannungen haben – und wie bereits versucht wurde, den Konflikt beizulegen.

Ein Terroranschlag im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs mit 26 Toten und 17 Verletzten lässt den Kaschmir-Konflikt aktuell eskalieren: Am 22. April schossen mehrere Bewaffnete auf einer Bergwiese in der Nähe des Ferienortes Pahalgam auf Urlauber, überwiegend Inlandstouristen aus anderen Teilen Indiens. Laut Zeugenaussagen wurden Menschen, die sich als Hindus zu erkennen gaben, von den Angreifern erschossen.

Die militante Gruppe „The Resistance Front“, ein Ableger der von Pakistan aus operierenden Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba, hat laut einem Zeitungsbericht den Anschlag für sich reklamiert. Die islamistische Lashkar-e-Taiba, eine der gefährlichsten Terrorgruppen in Südasien, soll auch für die Anschläge in der indischen Metropole Mumbai am 26. November 2008 verantwortlich sein. Damals töteten Terroristen mehr als 170 Menschen, mehr als 300 wurden verletzt.

Indiens Premierminister Narendra Modi kündigte an, alle Terroristen und ihre Unterstützer „bis ans Ende der Welt“ zu verfolgen. Sehr schnell machte Indien Pakistan für den Anschlag verantwortlich: Der Nachbarstaat unterstütze die Terroristen. Beweise legte Indien nicht vor. Die pakistanische Regierung weist die Anschuldigungen zurück. Dem pakistanischen Geheimdienst werden allerdings Kontakte zu islamistischen Terroristen nachgesagt.

Alle Pakistaner sollen nun Indien verlassen. Indien hat außerdem den Indus-Wasservertrag mit Pakistan ausgesetzt. Auch Pakistan wies indische Staatsbürger aus, schloss seinen Luftraum für indische Flüge und setzte den Handel mit Indien aus. Außerdem behält sich Pakistan vor, entspannungspolitische Vereinbarungen mit Indien auszusetzen. Der Konflikt schaukelt sich so seit Tagen hoch.

Bereits drei Nächte in Folge sollen nun laut dem indischen Militär pakistanische Soldaten auf indische Stellungen in Kaschmir geschossen haben. Indische Soldaten hätten das Feuer erwidert. Von Pakistan lag zunächst keine Stellungnahme vor, unabhängig bestätigen ließen sich die Angaben des indischen Militärs nicht. Angesichts der zunehmenden Spannungen droht jedoch eine größere militärische Auseinandersetzung. Die Vereinten Nationen sind wegen der Eskalation des Konfliktes zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan extrem alarmiert. Iran und Saudi-Arabien haben bereits angeboten zu vermitteln.

Dass Indien sehr massiv auf den Terroranschlag reagiert hat, liegt auch an der Verbindung zu den Terroristen der Mumbai-Anschläge von 2008, einem nationalen Trauma. Denkbar ist aber, dass der aktuelle Anschlag Indien auch als Anlass dient, um generell Dinge neu zu regeln, etwa den Indus-Wasservertrag neu auszuhandeln. Die 1960 geschlossene Vereinbarung hat die Region stabilisiert. In dem Vertrag ist geregelt, wie das Wasser des breiten Stroms zwischen Indien und Pakistan aufgeteilt wird. 70 Prozent der Wasserversorgung Pakistans hängen davon ab. Doch Indien kann – salopp ausgedrückt – Pakistan das Wasser abdrehen.

Der Ursprung des Kaschmir-Konflikts reicht zurück bis zur britischen Kolonialherrschaft auf dem indischen Subkontinent. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Großbritannien pleite und entschied, das Vizekönigreich Indien aufzugeben. Mit der Unabhängigkeit 1947 wurde Britisch-Indien entlang religiöser Grenzen in Pakistan und Indien geteilt: Bezirke mit muslimischer Mehrheit fielen Pakistan zu, solche mit hinduistischer Mehrheit Indien.

Im Fürstenstaat Kaschmir im Norden der beiden neuen Staaten lebten zwar mehr Muslime, er wurde aber von einem hinduistischen Maharadscha, Hari Singh, regiert. Ursprünglich wollte Hari Singh neutral bleiben. Nach Angriffen pakistanischer Kämpfer bat der Mahardscha aber Indien um militärische Unterstützung und Kaschmir trat dem indischen Staat bei. So kam es zum ersten Indien-Pakistan-Krieg, an dessen Ende Kaschmir geteilt wurde: Die Waffenstillstandslinie von 1949, die später zur „Line of Control“ wurde, ist seitdem die De-facto-Grenze zwischen Indien und Pakistan.

Beide Staaten beanspruchen das ganze Kaschmirtal für sich. Der Streit um Kaschmir führte zu mehreren Kriegen. In der Region leben bis heute überwiegend Muslime. Sowohl für Pakistan als auch für Indien war Kaschmir damit lange Zeit essenziell für die eigene Identität: Pakistan definiert sich als Staat für die Muslime Südasiens, also auch für jene in Kaschmir. Indien wurde hingegen als säkularer Staat gegründet, grenzte sich damit auch von Pakistan ab. Kaschmirs Zugehörigkeit zu Indien sollte den säkularen und pluralistischen Charakter des Staates unterstreichen.

Mit der hindu-nationalistischen Regierung von Premier Modi wurde der Säkularismus in den vergangenen Jahren immer weniger wichtig. Die muslimische Minderheit in Indien leidet heute unter islamfeindlicher Stimmungsmache, Marginalisierung und Verfolgung. Da Indien entsprechend der hindu-nationalistischen Ideologie ein „starker Staat“ sein soll, gerade auch gegenüber dem Rivalen Pakistan, ist die aktuelle Regierung in Bezug auf Kaschmir aber noch weniger offen für Verhandlungen als ihre Vorgänger.

Nach dem Waffenstillstand 1949 folgten weitere kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan. 1965 versuchte Pakistan im zweiten Kaschmir-Krieg, die gesamte Region zu erobern. 1999 kam es in der Hochgebirgsregion Kargil zu einem kurzen bewaffneten Konflikt, nachdem sowohl Indien als auch Pakistan 1998 Atomwaffentests durchgeführt hatten.

Seit Ende der 1980er-Jahre kämpfen zudem Separatisten im indischen Teil Kaschmirs um die Unabhängigkeit der Region. Diese immer wiederkehrenden Unruhen werden durch die massiven Menschenrechtsverletzungen der indischen Armee befeuert. Die UN werfen in Kaschmir allen Konfliktparteien Verstöße gegen die Menschenrechte vor.

2019 hob die Regierung von Premier Modi den Autonomiestatus des indisch kontrollierten Teils von Kaschmir auf – aus pakistanischer Sicht eine Provokation. Die Arbeitslosigkeit in der Region ist heute hoch, die Unzufriedenheit auch. Die indische Regierung begegnet dem mit Repression und kappt immer wieder das Internet. Die separatistischen Gruppen sind seit 2019 verstärkt in den Untergrund gegangen.

Kaschmir ist heute eine der weltweit am stärksten militarisierten Regionen.

Alle bisherigen Versuche, den Kaschmir-Konflikt zu lösen, blieben erfolglos. Seit Jahrzehnten herrscht in der Region daher kein echter Frieden. Direkt nach dem ersten Kaschmir-Krieg zwischen Indien und Pakistan rieten die Vereinten Nationen, in Kaschmir eine Volkbefragung über die Zukunft der Region durchzuführen. Diese Empfehlung wurde jedoch nie umgesetzt. Zur Überwachung des Waffenstillstandes von 1949 wurde außerdem eine UN-Beobachtermission eingerichtet. Sie wurde immer wieder verlängert, ist aber wenig effektiv.

1972 verpflichteten sich Indien und Pakistan im Shimla-Abkommen, ihre Streitigkeiten friedlich durch Verhandlungen zu lösen. Diese Verpflichtung wurde jedoch immer wieder durch erneute Kämpfe und Eskalationen unterlaufen. Pakistans Ankündigung, sich nicht mehr an entspannungspolitische Vereinbarungen gebunden zu sehen, bezieht sich auf dieses Abkommen.

Der bis heute vielversprechendste Lösungsansatz war der 2003 vom indischen Premierminister Vajpayee gestartetete „Verbunddialog“ mit Pakistan. Die Idee dabei war, sich nicht ausschließlich auf die Kaschmir-Frage zu konzentrieren, sondern ein breites Spektrum an Themen zu besprechen. Die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan verbesserten sich in den folgenden Jahren, bis der Prozess 2008 durch die Terroranschläge in Mumbai unterbrochen wurde.

Seit dem Amtsantritt des hindu-nationalistischen indischen Premiers Modi 2014 haben sich die Beziehungen zu Pakistan verschlechtert. Seine Regierung ergreift keine Maßnahmen, um den Kaschmir-Konflikt konstruktiv zu bearbeiten. Stattdessen nutzt Modi die Kaschmir-Frage populistisch zur innenpolitischen Mobilisierung.

jfr