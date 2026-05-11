Auswirkungen des Iran-Kriegs

Indiens Premierminister Narendra Modi (Archivbild) (AP / Matias Delacroix)

Die Inderinnen und Inder sollten ‌verstärkt von zu Hause ⁠aus arbeiten, um den Verbrauch von Benzin und Diesel zu senken. Um Kraftstoff einzusparen, sollten die Bürger zudem öffentliche Verkehrsmittel nutzen und nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften bilden. Zudem appellierte Modi an seine Landsleute, auf nicht unbedingt notwendige Auslandsreisen für mindestens ein Jahr zu verzichten.

In Sri Lanka werden Strompreise erhöht

In Sri Lanka hat die Regierung eine Erhöhung der Strompreise angekündigt. Diese sollten um 18 Prozent steigen, allerdings erst ab einem bestimmten monatlichen Verbrauch. In Sri Lanka wird bereits mit mehreren Maßnahmen versucht, den Energieverbrauch zu senken. Viele Länder in Asien sind nach Ausbruch des Iran-Kriegs besonders von Energieknappheit und steigenden Preisen betroffen.

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Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.