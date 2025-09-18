Haushaltsdebatte im Bundestag

Der CSU-Politiker Dobrindt hat seine Migrationspolitik verteidigt. (Carsten Koall/dpa)

Zugleich bleibe Deutschland ein weltoffenes Land für Wissenschaftler, Fachkräfte und Menschen, die sich integrieren wollten. Der CDU-Haushaltspolitiker Willsch sagte, man müsse illegale Einreisen auch deshalb gen Null bringen, um der finanziellen Überlastung der Kommunen zu begegnen. Für die SPD lobte der Abgeordnete Gerster, dass mit dem Haushalt 1.000 neue Stellen bei der Bundespolizei geschaffen würden.

AfD wirft Regierung Symbolpolitik vor

Der AfD-Vertreter Bühl kritisierte, die Bundesregierung betreibe Symbolpolitik, die als Migrationswende verkauft werden solle. Der Linken-Politiker Bartsch warf Dobrindt vor, sein Ministeramt auf das Thema Migration zu verengen. Die Grünen kritisierten, dass die Sicherheitsüberprüfungen für afghanische Ortskräfte unsäglich lange dauerten. Zugleich lobte ihr Innenexperte Eckert den finanziellen Zuwachs für den Zivilschutz.

Abstimmung am Mittag

Am Mittag soll über den Gesamthaushalt für das laufende Jahr abgestimmt werden. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition und der vorgezogenen Neuwahl arbeitete die Bundesregierung seit Jahresbeginn mit einer vorläufigen Haushaltsführung. Der Etat sieht Ausgaben von rund 502 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung soll fast 82 Milliarden Euro betragen. Hinzu kommen neue Schulden außerhalb des herkömmlichen Etats für die Bundeswehr sowie für Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität.

