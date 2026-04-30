Innere Sicherheit

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will den Bevölkerungsschutz in Deutschland stärken. (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Man befinde sich nicht in einem Krieg, aber in einer angespannten Situation, sagte der CSU-Politiker bei einem Besuch des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Daher müsse man die mit dem Bevölkerungsschutz betrauten Organisationen wie das Technische Hilfswerk gut ausstatten. Zudem sei das ehrenamtliche Engagement der Menschen von zentraler Bedeutung. Das Schutzversprechen des Staates beruhe auf diesen Kräften, erklärte Dobrindt.

Im vergangenen September hatte das Innenministerium einen sogenannten "Pakt für den Bevölkerungsschutz" angekündigt. Demnach sollen bis 2029 zehn Milliarden Euro investiert werden. Das Geld ist etwa für digitale Warnsysteme und zusätzliche Schutzräume für die Bevölkerung vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.